'Büyümede birinci olacağız'

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik ilişkiler Kurulunun organize ettiği Türkiye Özbekistan İş Forumuna katıldı. Foruma Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov, DEİK Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Hayri Kartopu ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet yatırım Komitesi Başkanı Azim Ahmethacaev katıldı. Bakan Zeybekci açılış konuşmasında, Türkiye’nin Özbekistan ile olan ilişkilerinin üzerine titrediğini ifade ederek, “Yaklaşık 20 yıl sonra bir ayrılık demeyelim ona da bir hasretten sonra iki kardeşin buluşmasını izliyoruz. Geçen sene 18 Kasım’da Sayın Cumhurbaşkanımızın, rahmetli Kerimov’un vefatından sonra Özbekistan’a ziyaretleri ve ardından başlayan o süreçte verilen talimatlar her iki ülkenin Özbekistan Devlet Başkanı ve cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş oldukları talimatlar o günden bugüne Özbekistan’dan ilgili kardeşlerimizle, bakanlarımızla, başbakan yardımcılarımızla herhalde 10’un üzerinde görüştük. Ayda birkaç defa görüşüyoruz çünkü Özbekistan ile olan ilişkilerimizin üzerine titriyoruz. Çünkü Özbekistan ile olan ilişkilerimizi tekrar istediğimiz noktaya getirmek, istediğimiz seviyeye çıkartmak bizim için bir emanettir” dedi.

'EXİMBANK DÜNYAYA AÇILACAK'

Türk Eximbank’ın yapılan anlaşmalar kapsamında Özbekistan’da da harekete geçeceğini aktaran Zeybekci, “Özbekistan ve Türkiye, Türk-İslam coğrafyasındaki iki büyük devlettir. Bu iki büyük devletin bir araya gelmesiyle oluşturulan enerji, oluşturulan potansiyel de küçümsenemeyecek kadar önemli. Hükümet olarak Eximbank’ın sermayesini 3 milyar 700 milyon liradan 10 milyar liraya çıkardık. Bu sene sonu itibariyle toplam ihracatımızın yüzde 25’inden daha fazlasını doğrudan finanse eder hale getirdik Eximbank’ı. Şu an itibariyle belki dünyada 2’inci sıradayız toplam ihracatı finanse edebilme yüzdesi ve kabiliyeti olarak. Bir numara Güney Kore, hedefimiz şu 2018 yılında inşallah Türk Eximbank’ı, Gübey Kore Eximbank’ın önüne geçirerek yüzde 27-28 hedefimiz yüzde 30. Yani ihracatımızın yüzde 30’unu exim kaynaklarıyla finanse etmek. Hakikaten dünyanın dikkatle ve imrenerek takip ettiği bu ihracat performansını yakalamamızdaki önemli enstürman olan Eximbank’ı şimdi Özbekistan’da da harekete geçiriyoruz. Bununla ilgili anlaşmayı da imzaladık. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir rol üstlenecek” şeklinde konuştu.

'THY ÖZBEKİSTAN'A UÇACAK'

Zeybekci, imzalanan anlaşmaların ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) da Özbekistan’a direkt sefer uygulamasını başlatacağını açıkladı. Zeybekci, “THY ile ilgili de önemli anlaşmalar imzalandı. Semerkant’a ve diğer şehirlere doğrudan seferler önümüzdeki Mart’tan itibaren başlayacak” diye konuştu.

'BEKLENTİNİN ÜZERİNDE BÜYÜYECEĞİZ'

Bakan Zeybekci, Türkiye’nin 3’üncü çeyrekte büyüme rakamlarında dünya birincisi olacağını vurguladı. Zeybekci şunları kaydetti: “Türkiye bu sene 3’üncü çeyrekte dünyada G-20 ve OECD üyesi ülkeler de içinde bir numara olacak büyümede. Türkiye yüzde 6’ının çok daha üzerinde yıl sonu itibariyle büyümeyi tamamlayacak. Türkiye yüzde 11-12 aralığında bir ihracatını artırma başarısı elde edecek. Soruyorum, dünyada 17’inci büyük ekonomi olan nominal, satın alma gücüne göre 13’üncü büyük ekonomi olan devasa bir ekonominin bu performansı her türlü takdirin üzerindedir."