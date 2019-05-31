Büyüme verileri açıklandı

TÜRKİYE ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı. Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) TL'deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın da etkisiyle yüzde 2.5 daralması bekleniyordu.
Türkiye ekonomisi, 2017'de iç talep ağırlıklı yüzde 7.4 büyümüştü. Bu dönemde aşırı ısınma tartışılırken ekonomi 2018'in ilk çeyreğine yüzde 7.2 seviyesinde yüksek bir büyüme ile başladı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 5.3'e, üçüncü çeyrekte yüzde 1.6'ya yavaşladıktan sonra son çeyrekte ise yüzde 3 daralma yaşamıştı.
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