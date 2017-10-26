Büyüme çift haneli olursa şaşırmayın

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye’deki olumlu gelişmelerin küresel ekonominin gündeminde olduğunu belirterek, 3’üncü çeyrekte sürpriz büyüme rakamlarının yakalanacağını söyledi. Yıldırım, “Kısa bir süre önce Orta Vadeli Program (OVP) yayınlandı. Onun için Türkiye’nin 2018’i, 2017’den daha iyi olacak. Hem enflasyon tek haneli olacak. Hem de büyüme hedefimiz en az yüzde 5.5 olacak. Bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa hiç şaşırmayın. Yıl sonu büyüme 7 olursa yine şaşırmayın” diye konuştu.

‘Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon’ ana temasıyla düzenlenen Ege Ekonomik Forum’unda konuşan Başbakan Yıldırım, getirilen yeni hükümet sisteminde sürekli iktidar, sürekli istikrarın geçerli olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Demokrasi ve istikrar konusundaki bu mutabakat iş dünyası için en büyük gelecek güvencesi. Türkiye önümüzdeki yıllarda büyümede hız kesmeden devam edecek” dedi.



Tahminler düzeliyor

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen 9 ayı hatırlayın. 2017’ye girerken uluslararası değerlendirme kuruluşları, IMF’si, Dünya Bankası, diğerleri, raiting kuruluşları art ardına Türkiye’ye darbe vurdular. ‘İşte Türkiye’nin notu düştü, Türkiye yatırım yapılamaz hale geldi filan falan.’ İkinci çeyrekten itibaren de art ardına inandırıcılıklarını sorgulatmamak için Türkiye’nin tahminlerinin düzeltmeye başladılar. Bugüne kadar 3 düzeltme yapan oldu. Önce ‘Yüzde 2 büyüme’ dediler. Sonra ‘Yüzde 4’. Sonra ‘Yüzde 5 ve üzeri olabilir’ dediler, gidiyor. 3’üncü çeyrekte Türkiye büyük ihtimalle G-20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki dünyada 3’üncü çeyrek itibarıyla rekor yakalama ihtimalimiz var. “



Dünyada yapılan 10 mega projenin 6’sı Türkiye’de

Yılın ilk 9 ayında yüzde 10.6 ihracatta ortalama artış olduğunun altını çizen Binali Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Ekim ayı rakamları da daha iyi gözükecek. Sadece mal ihracatında değil, hizmet ihracatında da önemli bir gelişme kaydettik, hızlandık. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik kurulu içinde

45 Türk firması var. Bu sayı ile Çin’in ardından ikinci sırada geliyoruz. Türkiye etrafındaki ateş çemberine, istikrarsızlıklara, küresel krize rağmen 2008’den bu tarafa dünyada 10 tane mega proje yapılmış. Adından söz ettirilen 10 projeden 6 tanesi Türkiye’de. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli, dünyanın en büyük havalimanı, şimdi de Çanakkale Köprüsü. Diğerleri de var da bunları saymak istemiyorum. Türkiye’nin kabiliyetini gösteren bir başka rakam da 2016’da müteahhitlik sektöründe proje hacminde dünya devleri Almanya ve Japonya’yı da geride bıraktık.”



İhracat rekor kıracak

Ege Ekonomik Forumu’nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatta tüm zamanların zirvesine ulaşacaklarını söyledi. Zeybekci, “Ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16’lık artışa ulaştı” diyen Zeybekci, “Yıl bazında yüzde 11’in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157.6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız” şeklinde konuştu. Bakan Zeybekci, “3’üncü çeyrekte dünyada büyümede parmakla gösterilen ülkelerden biri olacağız” dedi.