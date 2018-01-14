'Büyükanne Projesi' bitiyor

ANNE olan kadınların istihdamda kalmasını sağlamak için geçen yıl başlayan 'Büyükanne Projesi'nin kaderine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karar verecek. İş dünyası örgütleri ve sendikaların ilk yıl finansmanına katkı sağladığı pilot proje, mart sonu itibariyle bitecek. Eğer bakanlık devam kararı alırsa, finansman yöntemini de belirleyecek. Büyükanne projesi ilk olarak 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla gündeme gelmişti. Yoğun ilgi gören proje için dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 105 bin başvuru yapıldığını ve bu başvurular arasından ilk etapta 6 bin 500 ailenin başvurusunu kabul ettiklerini açıklamıştı. Proje kapsamında 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay boyunca karşılıksız 425 TL destek veriliyor. Destek uygulamasının, bin aile için maliyeti 6 milyon TL olarak hesaplanıyor. 6 bin 500 aile içinse, söz konusu maliyet 39 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Maliyetin yarısını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) karşılarken, diğer yarısını ekonomi dünyasını oluşturan iş dünyası örgütleri ve sendikalar karşılıyor. Sponsor kurumlar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da bulunuyor. Uygulamadan İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te bulunan aileler yararlanabiliyor.

'PROJE ZATEN BİR YILLIKTI'

2017 yılı Nisan ayı itibariyle ilk maaş ödemelerinin yapıldığı "Büyükanne projesi uzatılacak mı?" sorusuna, bürokrasi net bir şekilde "Proje zaten bir yıllıktı ve süre bitiyor. Dolayısıyla normal akış içinde kalınırsa, çalışmalara mart sonu-nisan başında son verilecek. Devam edilmesi, bu proje kapsamında söz konusu değil" yanıtını verdi. İş dünyası örgütlerinin de, projeye sponsorluğun uzatılması gibi bir fikre, maliyet nedeniyle sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Ancak bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tavrının belirleyici olacağına vurgu yapılıyor. Protokolün Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında olduğuna dikkat çekilirken, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya geçtiğimiz günlerde Aralık ayı içinde kadınların istihdama katılımıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada büyükanne projesine de değindi. Kaya, "Bakanlığımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında büyükanne projesini hayata geçirdik. Bir yıl dolunca da etki analizleriyle birlikte projenin devam edip etmeyeceğini sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Büyükanne desteğinden yararlanabilmek için çeşitli kriterlere bakılıyor. Bunlar arasında çalışan annelerin çocuklarına bakacak olan büyükannelerin, 65 yaşından büyük olmaması da yer alıyor. Doğum yapmış annenin asgari 1 yıllık geriye dönük sigortalı olması gerekiyor. Çocuğun 1 yaşının içinde olması ve annenin gelirinin 2 asgari ücretin altında olması da aranılan diğer kriterler arasında yer alıyor.