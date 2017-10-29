Büyük tuzak! Engelliler adına para topladıklarını söyleyip...

BAŞKA illerden gelerek Sakarya'da engelliler adına para toplayan sivil kuruluşların illegal örgütlere para topladıkları iddia edildi. Yenihayat Paralimpik Spor Kulübü Başkanı Selim Özen yaptığı açıklamada, "Köylere ve mahallerle sirayet eden engelliler adına para topladıklarını iddia eden kişilerin illegal örgütlere dahil para topladıklarına şahit olduk" dedi.

Son zamanlarda engelliler adına vatandaşlardan para toplayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Yenihayat Paralimpik Spor Kulübü Başkanı Selim Özen, başka illerden gelerek Sakarya'da engelliler adına para toplayan kuruluşların illegal örgütlere dahil para topladıklarını iddia etti. Başkan Özen yaptığı açıklamada, "Bize gelen sürekli şikayetlerden bir tanesi budur. Özellikle son zamanlarda ilçelerde engelliler adına aktif bir şekilde çalıştığımız için bu konuda vatandaşların bize ulaşan şikayetleri mevcut. Şehrimize il dışından gelen bir takım dernekler, engelli sivil toplum kuruluşu amacı doğrultusunda çalışmayan ve engellilere hiçbir katkısı olmayan bu STK'lar ile geçmişte de çok karşı karşıya geldik. Maalesef vatandaşlarımızda köylerde özellikle dolaşarak vatandaştan engelliler adına yardım talep ediyorlar ve engellilere yardım ettiklerini iddia ediyorlar. Bu derneklerin ilimizde hiçbir şekilde teması olmayan şehir dışından gelen özellikle İstanbul, Gebze, Denizli, Ankara, Antalya ve buna benzer illerden gelen STK'lar engelliler adına yardım topluyoruz diyorlar ve vatandaşlardan çeşitli oyuncak, kalem, defter gibi ürünleri herhangi bir ciddi mali değeri olmayan bu ürünleri de vererek gelir elde etmekteler" dedi.

"İLLEGAL ÖRGÜTLERE PARA TOPLADIKLARINA ŞAHİT OLDUK"

Engelliler adına para toplayan kuruluşlara vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini de söyleyen Başkan Selim Özen, "Köylere ve mahallerle sirayet eden engelliler adına para topladıklarını iddia eden kişilerin illegal örgütlere dahil para topladıklarına şahit olduk. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2011 yılında terör örgütü PKK adına para toplandıklarını ve keşif amaçlı geldiklerini dahi tespit etmiş ve biz de biliyoruz. Burada devletimizden isteğim ve talebim dernekler kanunu ve toplama kanunundaki boşluktan dolayı bu sivil toplum örgütleri engelliler adına para toplayarak haksız kazanç elde etmekteler. Burada yapılması gereken şey her şeyden önce halkın bilinçli olması gerekiyor. Gerçek engelli sahibi insanlar bu yardımları toplamak için kimsenin kapısına gitmezler. Biz bir sivil toplum örgütü olarak yardım için hiçbir kapıya gitmedik. Bu tür kuruluşların ilimizde bu yardımları toplayabilmesi için valilikten izin alması gerekiyor. Ticari ve iktisadi teşebbüs oluşturduklarını iddia eden bu şahıslar ticaret odasından bir kayıt almak zorundalar. Engellileri kullanarak bu şekilde haksız kazanç elde eden ve illegal örgütlere para toplayan sivil toplum örgütleri adı altında çalışan kurumları kınıyoruz" diye konuştu.