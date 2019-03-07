'Büyük miktarda doğalgaz bulduk'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı

'Büyük miktarda doğalgaz bulduk'
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SUUDİ Arabistan resmi ajansı SPA'da açıklamalarına yer verilen Falih,  Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını belirterek, milli petrol  şirketi Saudi Aramco'nun bu kapsamda çalışmalarına iki yıl içinde hız vereceğini  ifade etti.
Projenin yatırım fizibilite çalışmasının yapıldığını aktaran Suudi  Arabistanlı Bakan Falih, bulunan doğal gazın miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.
 
Falih, Kızıldeniz'deki petrol miktarının az ve üretim açısından  maliyetli olduğunu ifade ederek, Aramco'nun kara kıtaya giriş olması açısından  Güney Afrika'da yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.
 
ABD Enerji Bilgi Yönetimi Kurumu (EIA) verilerine göre, Suudi  Arabistan'ın doğal gaz rezervleri 2017 yılında 303 trilyon metreküpe ulaşmış,  dünyadaki sıralamada Rusya, İran ve Katar'dan sonra dördüncü sırada yerini  almıştı.
 

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