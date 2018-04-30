Büyük indirime destek: 25 lira ucuza dolacak

HÜKÜMETİN akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi’nde ( ÖTV) indirim hazırlığına sektörden de destek geldi.

YÜZDE 15 İNERSE 42 KURUŞ UCUZLAR

Akaryakıt bayilerinin çatı örgütü Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'nin yüzde 15 indirilmesi halinde benzinin 42 kuruş, motorinin de 32 kuruş ucuzlayacağını söyledi.

KAYIP TELAFİ EDİLİR

Üzerinde sübvansiyon olduğu için LPG'de indirim beklenmediğini belirten Aktaş, indirim nedeniyle devletin 9 milyarlık ÖTV kaybına uğrayacağını ancak indirim sonrası piyasa canlanacağı için kaybın telafi edileceğini ifade etti.

DEPOLAR 25 LİRA UCUZA DOLACAK

ÖTV'de yüzde 15 indirim olması halinde arabaların deposu 20 ila 25 lira daha ucuza dolacak.