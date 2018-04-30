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Büyük indirime destek: 25 lira ucuza dolacak

Benzinin litresinden 2.37, motorinden ise 1.79 lira olarak alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında indirim hazırlığına akaryakıt sektöründen de destek geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada yüzde 15'lik indirim halinde araç depolarının 20 ila 25 lira daha ucuza dolacağı ifade edildi

Büyük indirime destek: 25 lira ucuza dolacak

Benzinin litresinden 2.37, motorinden ise 1.79 lira olarak alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında indirim hazırlığına akaryakıt sektöründen de destek geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamada yüzde 15'lik indirim halinde araç depolarının 20 ila 25 lira daha ucuza dolacağı ifade edildi

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:27
Büyük indirime destek: 25 lira ucuza dolacak
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HÜKÜMETİN akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi’nde ( ÖTV) indirim hazırlığına sektörden de destek geldi.
YÜZDE 15 İNERSE 42 KURUŞ UCUZLAR
Akaryakıt bayilerinin çatı örgütü Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'nin yüzde 15 indirilmesi halinde benzinin 42 kuruş, motorinin de 32 kuruş ucuzlayacağını söyledi.
KAYIP TELAFİ EDİLİR
Üzerinde sübvansiyon olduğu için LPG'de indirim beklenmediğini belirten Aktaş, indirim nedeniyle devletin 9 milyarlık ÖTV kaybına uğrayacağını ancak indirim sonrası piyasa canlanacağı için kaybın telafi edileceğini ifade etti.
DEPOLAR 25 LİRA UCUZA DOLACAK
ÖTV'de yüzde 15 indirim olması halinde arabaların deposu 20 ila 25 lira daha ucuza dolacak.

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