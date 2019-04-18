Büyük ikramiyenin sahibi ortaya çıkmadı! Kayıp 4.4 milyon lira

MİLLİ Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyon liranın talihlisi ortaya çıkmadı. 108 gündür ikramiyesini almayan talihlinin faiz kaybı da her geçen gün artıyor.

Milli Piyango İdaresi ise büyük ikramiye için yeni bir uygulama başlattı. www.mpi.gov.tr adresine girenler büyük ikramiyenin zaman aşımına ne zaman uğrayacağına dair sayaçla karşılaşıyor. Bugün itibariyle 257 gün sonra 70 milyon liralık ikramiye eğer sahibi tarafından alınmazsa Hazine’ye irat olarak kaydedilecek.

AYLIK FAİZİ 1.1 MİLYON LİRA

70 milyon lira faize yatırıldığı takdirde aylık olarak 1.1 milyon lira getiri sağlıyor. Yaklaşık 4 aydır ikramiyeyi almayan talihlinin kaybı ise şimdiden 4.4 milyon liraya ulaştı.