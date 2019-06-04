Bütün kiracıları ilgilendiriyor! Kontratını bu ay yenileyenler ne kadar ödeyecek?

KİRADA oturan herkesi ilgilendiriyor.Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

İŞYERLERİ İÇİN SON 1 YIL

Dün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.91 oldu. ÜFE’ye ayarlı artış devam etseydi kiralara yüzde 33 zam gelecekti. Yasadaki değişiklikle kiracılar yaklaşık yüzde 13 daha az ödeme yapacak. Ev sahibi zammı yüzde 19.91’in üzerinde yaparsa, kiracı dava açabiliyor. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına ise 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Şu aşamada mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.