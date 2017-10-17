Bütçeden en yüksek pay "Maliye"nin

MALİYE Bakanlığı 203,8 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu. Hazine Müsteşarlığı 97,9 milyar lirayla ikinci, Milli eğitim Bakanlığı 92,5 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

TBMM'ye sunulan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 203,8 milyar lira ile Maliye Bakanlığı aldı. Maliye Bakanlığını, 97,9 milyar lira ile Hazine Müsteşarlığı ve 92,5 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Söz konusu bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 845,3 milyon lira, TBMM'ye 1,2 milyar lira, Başbakanlığa 1,6 milyar lira, MİT Müsteşarlığına 2,3 milyar lira kaynak ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 59,7 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 40,4 milyar lira, sağlık Bakanlığına 37,5 milyar lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 26,7 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 27,8 milyar lira kaynak aktarıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için ayrılan ödenek 21,7 milyar lira, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı için ayrılan ödenek ise ise 31,3 milyar lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli idareler arasında en yüksek pay 18,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıldı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) de 13,9 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ardından en çok pay alan ikinci özel bütçeli kurum oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 12,9 milyar lira, TÜBİTAK'a 3,2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,1 milyar lira bütçeden kaynak tahsis edildi.