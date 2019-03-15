Bütçe Şubatta 17 milyar lira açık verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 67 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33.2 artarak 83.7 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak-şubat döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.5 artarak 163.9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 47 artarak 175.6 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi, şubatta 16.8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11.7 milyar lira açık verdi. 2019 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 960 milyar 976 milyon lira ödenekten, şubatta 83 milyar 737 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 62 milyar 888 milyon lira harcama yapılmıştı.