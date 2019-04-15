Bütçe, mart ayında 24,5 milyar lira açık verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Mart 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 54,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15,2 artarak 78,8 milyar lira oldu.

Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 yükselerek 218,3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 35,4 artışla 254,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36,2 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mart ayı ve Ocak-Mart dönemi bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

*Mart 2018’de 20.2 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Mart’ta 24.5 milyar TL açık verdi

*Mart 2018’de 10.6 milyar TL olan faiz dışı açık, 2019 Mart’ta 13.1 milyar TL oldu

*Bütçe gelirleri Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.8 artarak 54.4 milyar TL, giderler yüzde 15.2 artarak 78.8 milyar TL oldu

*Vergi gelirleri Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.04 azalarak 41.1 milyar TL, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 14.6 artarak 67.5 milyar TL oldu

*Mart ayında vergi türleri itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre kurumlar vergisi yüzde 56.3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 31.8, gelir vergisi yüzde 18.4, damga vergisi yüzde 7.9 oranında arttı

*Mart ayında vergi türleri itibarıyla katma değer vergisi yüzde 51.1, özel tüketim vergisi yüzde 9.8, harçlar yüzde 3.4 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2.6 azaldı

*2018 ilk çeyrekte 20.4 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı ilk çeyrekte 36.2 milyar TL açık verdi

*2018 ilk çeyrekte 1.9 milyar TL faiz dışı fazla verilirken 2019 ilk çeyrekte 2.8 milyar TL faiz dışı açık verildi

*Bütçe gelirleri 2019 ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4 artarak 218.3 milyar TL oldu

*Bütçe giderleri 2019 ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35.4 artarak 254.4 milyar TL oldu