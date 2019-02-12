Bunu yapmayan yandı! 18 bin 43 lira ceza...

MANAVGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MASMO), üyelerine yönelik 'İş Mahkemeleri ve Yargıtay Kararları Işığında İş Yeri Kayıt ve Belgelerinin incelenmesi-İş Yeri Uygulamaları' konulu seminer verildi. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'ndeki seminere katılan Ankara SMMMO Başkanı Ali Şahin, mükellefleri poşet beyanında bulunmaları konusunda uyardı.

Mükelleflerin 15 Şubat'a kadar poşet beyannamesi vermeleri gerektiğini kaydeden Ali Şahin, henüz bir yönetmelik yayınlanmadığı için satışlarda poşet veren mükelleflerin sıkıntılı bir duruma düşmemesi için dikkat etmesi gerektiğini belirtti.



Poşetle ilgili beyannamelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verileceğini söyleyen Şahin, "Beyannamelerde ağır cezai hükümler bulunuyor. Bir beyannamenin verilmemesinin cezası 18 bin 43 lira, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusundan bulunulmasının ardından mükellefler 6 aydan 1 yıla kadar da hapis cezası ile yargılanabilecek. Burada satışlarda poşet veren herkesi ilgilendiren ağır cezai yaptırımlar yer alıyor" dedi.



Seminerde ayrıca Ankara SMMMO Başkanı Ali Şahin tarafından incelemelerde dikkat edilecek hususlar, iş yeri kayıtlarına; bordro, ibranamelere hesap pusulası, yargının bakışı, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ücretleri hesaplamaları ve bordroya yansıtma, tazminat hesaplamaları, sahte sigortalılık bildiriminde meslek mensuplarının disiplin ve cezai sorumluluğu konularında muhasebeci ve mali müşavirlere bilgi verildi.