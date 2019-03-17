Bunu yapan işletmeye teşvik! İşte gerekli şartlar

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre, sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik masrafları krediyle desteklenecek. Başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla kredi desteği şartlarından biri olan, “sanayi işletmelerinin üçte ikisinin muvafakatının alınması” şartı olmayacak.

Başvuruda istenilen belgeler yeniden değerlendirilerek diğer birimlerden ve kurumlardan alınabilen evraklar başvuru dosyasında aranmayacak. 10 bin nüfus altında kalan yerleşik alanlardan da başvuruda bulunulabilecek.

Kredi oranı ne kadar?

Desteklenecek sanayi sitelerinde dükkan kapalı alan sınırı olmayacak, daha büyük ölçekli işletmelerin yer alabileceği sanayi siteleri kurulabilecek.

Sanayi sitelerinin altyapı inşaatının tamamı, üstyapı inşaatının ise yüzde 70’ine kadar olan kısmı krediyle desteklenecek.

Başvuru aşamasının kolaylaştırılması amacıyla istenilen belgeler azaltılacak.

Desteklenen altyapı tesisleri; yağmursuyu hattı, kanalizasyon hattı, içme ve kullanma suyu, yol, atıksu arıtma tesisi, elektrik, doğalgaz ve haberleşme şebekesi, katı atık depolama tesisi gibi tesisleri kapsayacak.

İhalelere katılımın artırılması amacıyla teminat oranları düşürülecek. İhale konusu işin keşif bedelinin yüzde 3’ünden aşağı olmamak üzere, “geçici teminat”, ihale bedelinin yüzde 10’undan az olmamak üzere, “kesin teminat” alınacak.

İhalelere ilişkin hususlarda sadeleştirme yapılarak, “Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İşbirliği” maddesi eklendi. Bu madde ile dönüşüm ve gelişim projelerinde ortak proje yürütülmesinin önü açılıyor.

Aranan şartlar neler?

Kredi desteği sağlanacak gelişim projeleri için şu şartlar aranacak:

Sanayi sitesi gelişim alanında yer alacak hak sahiplerinin, işyeri inşaatlarının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde tahliye edileceğine dair ilgili idareye noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermiş olmaları.

Sanayi sitesi dönüşüm alanının 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan veya 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi uyarınca dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş olması.

Kimler yararlanacak?

Sanayi sitesi dönüşüm alanı içerisinde bulunan ve sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesinde yer alan meslek grubu listesindeki meslek dallarından birinde faaliyet gösteren iş yeri malikleri veya kiracıları düzenlemeden yararlanacak. Krediler; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi bankalardan alınabilecek. Düzenlemedeki planlı sanayi alanını, organize sanayi bölgesi, sanayi sitesi, endüstri bölgesi veya bakanlık tarafından belirlenen yatırım alanlarını kapsıyor.