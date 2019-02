Bunları yapanın parası cebinde kalıyor

POSTA gazetesinden Özlem Denizmen bugünkü köşesinde tasarruf yapmak isteyenler için birçok öneride bulunuyor. Siz de bu önerilerden faydalanarak faturalarınızı düşürebilirsiniz.İşte o yazı...

Farkında olmadan kullandığımız elektrikle, suyla, kalan yiyeceklerle hem paramızı hem de kaynaklarımızı boş yere harcıyoruz. Halbuki alışkanlıklarımızı değiştirerek bu israfa ‘dur’ diyebiliriz. İşte size tasarruf ipuçları.

ELEKTRİK

Derin dondurucudan bir kase buz alın, buzdolabının ortasına yerleştirin. Böylece buzdolabınız soğuyacak, faturanızda yüzde 5 tasarruf edeceksiniz.

A++ buzdolabı A sınıfı buzdolabına göre yılda yüzde 40’a yakın tasarruf sağlar.

Fırının kapağını her açışınızda yüzde 20 enerji kaybı olur.

10 dk çalışan saç kurutma makinesinin harcadığı enerji, 60 wattlık bir ampulün 3 saat çalışmasına eş değer. Kış aylarında duş sonrası saçınızı iki havluyla iyice kurulayın.

Ütü alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek olanı tercih edin, yüksek ısı kullanmak zorunda kalmayın.

KİŞİSEL ENERJİ / ZAMAN

Ağzınıza yatay şekilde bir kalem yerleştirin ve bekleyin. Gülümsediğiniz için 5 dakika sonra kendinizi gerçekten mutlu hissetmeye başlayacaksınız.

Türkiye’de internette geçirilen süre ortalama 4 saat. İnterneti ‘vakit harcamak’ için değil ‘vakti değerlendirmek’ için kullanın. Kurs alın, kendi bilgi ve beceriniz dahilinde bir şeyler üreterek para kazanın.

ABONELİKLER

Gitmediğiniz spor salonuna ücret ödemeyin. ‘Yarın kesin spora başlıyorum’ ile kendinizi kandırmayın.

Sinema, belgesel, futbol tutkunu değilseniz boşuna ücret ödemeyin, bir alt yayın paketine geçin.

Online dizi, film, müzik platformlarındaki üyeliklerini arkadaşlarınla paylaşabilir, ücreti ortak ödeyebilirsiniz.

OTOMOBİL

Araç hız kazanır kazanmaz vites yükseltin. Düşük viteste daha fazla yakıt harcanıyor.

Depoyu tamamen doldurduğunuzda hortumda kalan miktarın ödemesini yapıyor olabilirsiniz. Yarım depo yakıt almayı tercih edin.

Klima açıkken yakıt tüketiminde yüzde 10’a varan bir artış olabilir. Kontrollü kullanın.

SU

Çamaşır makinenizi haftada yalnızca bir kez daha az çalıştırarak YILDA 9 TON su tasarruf edebilirsiniz. Saniyede bir damla damlayan musluk, yılda yaklaşık 53 damacana suyun israfına neden olur.

Duşta suyun ısınması için beklemek gerekiyor. Suyu boşa akıtmayın, çeşmenin altına bir kova koyun, temizlik yaparken kullanın. Uzun süren banyo hem cilt kuruluğuna hem de israfa sebep oluyor. Çabuk çıkın.

CEP TELEFONU VE İNTERNET

Operatörünüzün uygulamasını indirin, geçtiğimiz aylarda ortalama ne kadar internet, dakika kullandığınıza bakın, tarifenizi güncelleyin. Çok acil bir durum olmadığı sürece telefonunuzun internet hızını 4.5G’den 3G’ye geçirerek kullanın. Titreşimi kapatın, ekran parlaklığını otomatiğe ayarlayın, navigasyonu kullanmıyorsanız konum özelliğini kapatın. Şarjınızı verimli kullanın.

DOĞALGAZ

Kombiyi sık sık açıp kapamayın, bu daha fazla enerji tüketir. Evden çıkarken minimum seviyeye getirin.

Peteklerin önünde koltuk,masa, sandalye olmasın. Isı rahatça evin içine ulaşsın, yüzde 15 tasarruf edin.

Evin ısısını artırmadan önce vücut ısısını artırın, örneğin tarçın yiyin. Hem tatlı isteğini de giderir.

Kat kat giyinmek, kalın bir kazak giymekten daha sıcak tutar. Çünkü her bir giysi katı arasında sıcak hava dolaşıp sizi sıcak tutar.

GIDA

Sütü buzdolabının iç raflarında saklayın. Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığında sıcak havayla temas eder ve çabuk bozulur.

Sebze ve meyveleri önceden değil, yiyeceğiniz zaman yıkayın. Nem çürümeyi hızlandırır.

Yeniden yetiştirin. Taze soğanları bir bardak suyun içine yerleştirin. Birkaç gün sonra taze taze yiyin.

Market arabaları iki kat büyüdüğünde, alışveriş yüzde 19 oranında artıyor. Dikkat!

HAFTANIN EGZERSİZİ / NEŞELİ BİRİKİM

Tablodaki birikim planını her hafta tekrar edip hatta bunu aile aktivitesi olarak eğlenceli bir hale getirirseniz, seneye bugün ruhunuz bile duymadan 1465 TL biriktirmiş olacaksınız!

Pazartesi 1 TL

Salı 2 TL

Çarşamba 3 TL

Perşembe 4 TL

Cuma 5 TL

Cumartesi 6 TL

Pazar 7 TL

TOPLAM 28 TL