Bugün son gün! Ödemeyi unutmayın

VERASET ve İntikal Vergisi, miras vergisi olarak da biliniyor. Gayrimenkul ya da paranın veraset (mirasçılık) yoluyla ya da ivazsız (hibe/ bağış) olarak herhangi bir şekilde bir kişiden diğer kişiye aktarılması sonucunda bu vergi ödeniyor. Verginin beyannamesi taşınmazın bağlı olduğu belediyeye verilirken, ödemeler Veraset ve İntikal Vergi Daireleri’ne yapılıyor. Vergi, ilk 290 bin lira için verasette yüzde 1, hibede yüzde 10 olarak uygulanıyor.

6 EŞİT TAKSİT

Bu yıl, çocuklar ile eşe düşen miras paylarının her birinin 250 bin 125 lirası, yalnızca eşe düşen miras payının 500 bin 557 lirası, hibe yoluyla verilen ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 5 bin 760 lirası vergiden muaf. Örneğin 300 bin liralık mirastan 250 bin 125 liralık muafiyet düşünce 49 bin 875 lira kalıyor. Bunun da yüzde 1’i tutarında yani 498.75 lira vergi ödeniyor. Bu da 3 yılda her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksite bölünüyor.

25 MİLYON EV SAHİBİ ÖDEYECEK

25 milyon ev sahibi, Emlak Vergisi ödemelerini yapmak zorunda. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabiliyor. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabiliyor. Emlak Vergisi’ni ödememe ya da gecikme durumunda yüzde 1.40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Konutlar için büyükşehirde binde 2, diğer illerde binde 1 oranında vergi ödeniyor.

MUAFİYET VAR

Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf. Tabii bunun bazı şartları var. Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

KONUTLAR FATURADA, İŞYERLERİ BELEDİYEYE

Belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan her türlü taşınmaz sahibi, bu vergiyi ödemekle yükümlü. Konutlara ait çevre temizlik vergisi ödemeleri her ay düzenli olarak belediyeler tarafından su faturalarına yansıtılarak tahsil edilirken, işyeri ve diğer kullanım amaçlı binalara ait olan verginin ödemesi ise senede iki kere taksitli olarak gerçekleştiriliyor.

2019 yılında konutlara ait Çevre ve Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanıyor. İşyerleri için binalar 7 ayrı gruba ve her grup 5 dereceye ayrılıyor. Birinci grubun birinci derecesindeki bir bina için 4 bin 375 lira, yedinci grubun beşinci derecesindeki bir bina için 36 lira vergi çıkıyor.