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Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altın güne yükselişle başladı ve 169 lira seviyesine ulaştı. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Bugün yükselişe geçen altın fiyatları ile gramı 168,92'den alınırken 168,98 lira civarından satılıyor. İşte yatırımcısının yüzü güldüren altın fiyatları

Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altın güne yükselişle başladı ve 169 lira seviyesine ulaştı. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Bugün yükselişe geçen altın fiyatları ile gramı 168,92'den alınırken 168,98 lira civarından satılıyor. İşte yatırımcısının yüzü güldüren altın fiyatları

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:53
Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?
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ALTIN yükselişini hızlandırdı ve gramı 169 lira seviyesine ulaştı. Bugün çeyrek altın kaç lira? "Cumhuriyet ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 2.4.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini yükselen bir grafiğe bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın 168-169 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?


GRAM ALTIN NE KADAR?

168,92 liradan alınırken, 168,98 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 269,66 liradan alınırken 275,76 liradan satılıyor. Yarım altın da 537,64’den alınırken 551,52 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1120,00 liradan alınıp 1130,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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AltınÇEYREKYükselişAltın FiyatlarıCumhuriyet Altını
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