Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 19 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları bir düşüş yaşıyor. Seçimden sonra altın fiyatı genel olarak dalgalanma eğiliminde. Merkez Bankası müdahaleleri ve kabine açıklanması sonrası yatırımlarını planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna cevap arıyor... Bugün Kapalıçarşı'da altının gramı 189,35'den alınıp 189,40 liradan satılıyor. İşte altına dair merak edilenler

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Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
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ALTIN fiyatları düşüşte. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Bunda Merkez Bankası’nın faize dokunuşlarının ve yeni kabinenin belli olmasının etkisi büyük. Seçimler sonrası genel bir düşüş ve dalgalanma hali sürüyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 189-190 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte 19 Temmuz küçük ve büyük altın fiyatları.
GRAM ALTIN NE KADAR?

189,35 liradan alınırken, 189,40 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,48 liradan alınırken 310,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 605,06’den alınırken 620,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1243,00 liradan alınıp 1261,00 liradan alıcı buluyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 09:29
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