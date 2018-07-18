Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

18 Temmuz Çarşamba 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Merkez Bankası kararı ve genel seçimler sonrası 18.7.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve düşüş izlenmeye başladı. Altın 189-190 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

189,60 liradan alınırken, 189,67 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 305,36 liradan alınırken 312,33 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 608,82’den alınırken 624,66 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1275,00 liradan alınıp 1292,00 liradan alıcı buluyor.