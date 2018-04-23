Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
175.230
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7077
EURO
4.9812
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
WhatsApp'a yerli ve milli rakip "İletee" geliyor
Kanserde erken teşhis için bir adım daha
Kanserde erken teşhis için bir...

Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

"Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira?" soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Bugün serbest piyasada gram altın 174,31 liradan alınırken, 174,35 liradan satılıyor. İşte 23 Nisan Pazartesi 2018 güncel altın fiyatları...

Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

"Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira?" soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Bugün serbest piyasada gram altın 174,31 liradan alınırken, 174,35 liradan satılıyor. İşte 23 Nisan Pazartesi 2018 güncel altın fiyatları...

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:08
Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
banner404

ALTIN haftaya düşüşle başladı. "Bugün çeyrek altın kaç lira? ve yarım ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 23 Nisan Pazartesi günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 174-175 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,31 liradan alınırken,174,35 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 279,98 liradan alınırken 286,31 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 558,21'den alınırken 572,62 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1164,00 liradan alınıp 1172,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2799,79 liradan alınırken 2843,82 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Altının Gram Fiyatı Ne Kadar OlduAltın Ve çeyrek Altın Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tapusu olmayana yapı belgesi verilecek
Tapusu olmayana yapı belgesi verilecek
Turfanda kiraz tezgahta
Turfanda kiraz tezgahta
'Gerekli önlemleri aldık'
'Gerekli önlemleri aldık'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim