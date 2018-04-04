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Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altın yükselmeye devam ediyor. 'Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira?' soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Bugün serbest piyasada gram altın 171,28 liradan alınırken, 171,30 liradan satılıyor. İşte 4 Nisan Çarşamba 2018 güncel altın fiyatları...

Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altın yükselmeye devam ediyor. 'Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira?' soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Bugün serbest piyasada gram altın 171,28 liradan alınırken, 171,30 liradan satılıyor. İşte 4 Nisan Çarşamba 2018 güncel altın fiyatları...

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:19
Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?
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ALTIN hız kesmedi, yükselmeyi sürdürüyor. "Bugün çeyrek altın kaç lira? ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 4 Nisan Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 171-172 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

171,28 liradan alınırken, 171,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 273,50 liradan alınırken 279,69 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 545,30’dan alınırken 559,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1130,00 liradan alınıp 1142,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2735,04 liradan alınırken 2778,06 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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AltınCumhuriyetÇEYREK4 Nisan Çarşamba 2018 Güncel Altın Fiyatları
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