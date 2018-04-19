Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?



ALTININ yükselişi durdu ve yerini hızlı bir düşüşe bıraktı. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 19 Nisan Perşembe günü yani bugün çeyrek altın ne kadar? Yarım, gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 19.4.2018 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,54 liradan alınırken, 174,59 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 281,34 liradan alınırken 287,70 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 560,93’dan alınırken 575,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1176,00 liradan alınıp 1188,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2813,42 liradan alınırken 2857,64 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.