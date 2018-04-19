Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Son haftalardaki genel yükseliş bugün yerini hızlı bir düşüşe bırakmış gibi görünüyor. "Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira oldu?" soruları çok daha fazla soruluyor. Nedeni ise erken seçim. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 174,54'dan alınıp 17,59 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları ve ayrıntılar...

Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Son haftalardaki genel yükseliş bugün yerini hızlı bir düşüşe bırakmış gibi görünüyor. "Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira oldu?" soruları çok daha fazla soruluyor. Nedeni ise erken seçim. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 174,54'dan alınıp 17,59 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları ve ayrıntılar...

19 Nisan 2018 Perşembe 08:13
Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
banner404


ALTININ yükselişi durdu ve yerini hızlı bir düşüşe bıraktı. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 19 Nisan Perşembe günü yani bugün çeyrek altın ne kadar? Yarım, gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 19.4.2018 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,54 liradan alınırken, 174,59 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 281,34 liradan alınırken 287,70 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 560,93’dan alınırken 575,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1176,00 liradan alınıp 1188,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2813,42 liradan alınırken 2857,64 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çeyrek Altın Ve Gram AltınCumhuriyet Altını Ve Küçük Altın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antep fıstığı mutlu etmiyor
Antep fıstığı mutlu etmiyor
Amazon'dan ilk kez üye sayısı açıklaması
Amazon'dan ilk kez üye sayısı açıklaması
Dünyaya arı ihraç ediyoruz
Dünyaya arı ihraç ediyoruz

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim