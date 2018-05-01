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Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira?

"Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira?" soruları büyük merakla araştırılıyor. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi. Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 1 Mayıs Salı yani bugün düşüşe geçen altının gramı 171,12'den alınırken 171,17 lira civarından satılıyor. İşte büyük ve küçük altın fiyatları...

Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira?

"Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira?" soruları büyük merakla araştırılıyor. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi. Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 1 Mayıs Salı yani bugün düşüşe geçen altının gramı 171,12'den alınırken 171,17 lira civarından satılıyor. İşte büyük ve küçük altın fiyatları...

01 Mayıs 2018 Salı 09:00
Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve küçük altın kaç lira?
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1 Mayıs Salı 2018 yani bugün "Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 1.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu ve bugünlerde düşüşe geçti. Altın 171-172 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

171,12 liradan alınırken, 171,17 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 273,84 liradan alınırken 280,03 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 545,97'dan alınırken 560,06 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1128,00 liradan alınıp 1140,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2738,38 liradan alınırken 2781,46 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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