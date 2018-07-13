Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte fiyatlar

ALTINDA dalgalanma ve yükseliş sürüyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 13 Temmuz Cuma günü de dalgalanmasını ve yükselişini sürdürdü. Altın kaç lira? Altın 194-195 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte altın fiyatlarına dair ayrıntılar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
194,51 liradan alınırken, 194,55 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 314 liradan alınırken 319 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 629,60'dan alınırken 638,11 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1268,00 liradan alınıp 1283,00 liradan alıcı buluyor.