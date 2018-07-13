Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte fiyatlar

Altın fiyatları yükselmeyi sürdürüyor. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Önce Merkez Bankası müdahalesi sonrası düşen daha sonra kabinenin açıklanmasıyla tekrar çıkan altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Bugün serbest piyasada gram altın 194,51 liradan alınırken, 194,55 liradan satılıyor. İşte 13 Temmuz Cuma 2018 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları