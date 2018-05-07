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Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altında yükseliş sürüyor. 7 Mayıs yani bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek, küçük altın, büyük altın, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... Bugün altının gramı 179,48'den alınıp 179,52 liradan satılıyor. İşte 7 Mayıs Pazartesi Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?

Altında yükseliş sürüyor. 7 Mayıs yani bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek, küçük altın, büyük altın, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... Bugün altının gramı 179,48'den alınıp 179,52 liradan satılıyor. İşte 7 Mayıs Pazartesi Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:01
Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira?
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ALTININ birkaç günkü yükselişi hızla devam ediyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 7 Mayıs Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 179-180 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte Cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

179,48 liradan alınırken, 179,52 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 285,55 liradan alınırken 292,01 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 569,32’den alınırken 584,01 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1180,00 liradan alınıp 1192,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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