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Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Son haftalardaki genel yükseliş bugün yerini düşüşe bırakmış gbi görünüyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 174,92'den alınıp 174,98 liradan satılıyor. İşte "24 Nisan Salı 2018 Bugün çeyrek altın ne kadar? Altının gramı ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı...

Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Son haftalardaki genel yükseliş bugün yerini düşüşe bırakmış gbi görünüyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altın 174,92'den alınıp 174,98 liradan satılıyor. İşte "24 Nisan Salı 2018 Bugün çeyrek altın ne kadar? Altının gramı ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?" sorularının yanıtı...

24 Nisan 2018 Salı 08:01
Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ve cumhuriyet altını kaç lira oldu?
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ALTININ hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 24 Nisan Salı 2018 günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 24.4.2018 güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,92 liradan alınırken, 174,98 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 279,68 liradan alınırken 286,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 557,61’den alınırken 572,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1157,00 liradan alınıp 1169,00 liradan satılıyor. Ziynet 2,5 de 2796,78 liradan alınırken 2840,77 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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