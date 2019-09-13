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Bugün başladı! 5 bin personel alınacak...

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci başladı

EKONOMİ 13.09.2019, 11:57
Bugün başladı! 5 bin personel alınacak...
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, OGM'ye alınacak personelden bin  146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak,  adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan  alan adaydan başlayarak yerleştirilecek.
Bu kategoride alımı yapılacak sözleşmeli personel listesinde 10 orman  endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik  mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11  laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli  ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Dün başlayan başvuru süresi  23 Eylül'de sona erecek.
 
Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli  orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS  puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak.
 
Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve  kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevi ifa edecek bu  personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi  çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılacak. Sınavların  her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacak.
 
Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), sendika (yetkili memur  sendikası) ve sivil toplum kuruluşu (Orman Muhafaza Memurları Derneği)  temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale  etmeksizin gözlemci olarak bulunabilecek. Adaylardan, alım yapılacak kadro  sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracaatlar, 24 Eylül-7  Ekim döneminde yapılacak.
 

#Tarım ve Orman Bakanlığı
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