Bugün altının gramı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yarım altın ve küçük altın kaç lira?



"Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 25 Nisan Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 174-175 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

174,61 liradan alınırken, 174,63 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 280,11 liradan alınırken 286,44 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 558,46'dan alınırken 572,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1153,00 liradan alınıp 1165,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2801,07 liradan alınırken 2845,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.