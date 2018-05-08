Buğday hasadı başladı

GAZİPAŞA'NIN Karalar Mahallesi'nde başlayan hasatta, çiftçiler rekolteden ve kaliteden oldukça memnun. İlk hasadı ailesi ile birlikte yapan çiftçi Mehmet Sezer bu yıl hasadın diğer yıllara göre 20 gün önce başladığını söyledi. Hava sıcaklığının normalden fazla olması nedeniyle buğdayların erken sarardığını belirten Sezer, "Başaklar erken sararınca, hasadımızı da erken yaptık" dedi. Çitçi Abdil Uğur, tarladan biçtiği buğdayları toplayarak patozla sap ve samanını ayırdı. Uğur, "Bu yıl buğdaylar erken gelişti ve biz de yılın ilk buğdayını hasat ediyoruz. Hasadı bitirip yaylaya gideceğiz" diye konuştu. Çiftçi Münevver Uğur da "Buğday bol, saman istediğin kadar var. Hayvanlarımızın yemesi için bu hasadı yapmak zorundayız. Bu yıl verim çok güzel" şeklinde konuştu. Hem çiftçi hem traktörcü Hasan Aktaş rekoltenin gayet güzel olduğunu belirterek, hasadın 3 ay boyunca devam edeceğini söyledi. Gazipaşa'da 35 bin dekar alanda hububat tarımı yapılıp yaklaşık 9 bin ton buğday ve arpa rekoltesi gerçekleşiyor.