Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228
Alanya - Antalya Hava Durumu - 9 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Flaş Haber
Alanya Ulaş'ta trafik kazası
Kapat

Buğday hasadı başladı

Gazipaşa'da buğday hasadı başladı. Bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde olması, buğday hasadını 20 gün öne çekti. Normal şartlarda 20 Mayıs'ta başlaması gereken hasat bu yıl mayıs ayı başlarında başladı.   

Buğday hasadı başladı

Gazipaşa'da buğday hasadı başladı. Bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde olması, buğday hasadını 20 gün öne çekti. Normal şartlarda 20 Mayıs'ta başlaması gereken hasat bu yıl mayıs ayı başlarında başladı.   

08 Mayıs 2018 Salı 22:55
Buğday hasadı başladı
banner404

GAZİPAŞA'NIN Karalar Mahallesi'nde başlayan hasatta, çiftçiler rekolteden ve kaliteden oldukça memnun. İlk hasadı ailesi ile birlikte yapan çiftçi Mehmet Sezer bu yıl hasadın diğer yıllara göre 20 gün önce başladığını söyledi. Hava sıcaklığının normalden fazla olması nedeniyle buğdayların erken sarardığını belirten Sezer, "Başaklar erken sararınca, hasadımızı da erken yaptık" dedi. Çitçi Abdil Uğur, tarladan biçtiği buğdayları toplayarak patozla sap ve samanını ayırdı. Uğur, "Bu yıl buğdaylar erken gelişti ve biz de yılın ilk buğdayını hasat ediyoruz. Hasadı bitirip yaylaya gideceğiz" diye konuştu. Çiftçi Münevver Uğur da "Buğday bol, saman istediğin kadar var. Hayvanlarımızın yemesi için bu hasadı yapmak zorundayız. Bu yıl verim çok güzel" şeklinde konuştu. Hem çiftçi hem traktörcü Hasan Aktaş rekoltenin gayet güzel olduğunu belirterek, hasadın 3 ay boyunca devam edeceğini söyledi. Gazipaşa'da 35 bin dekar alanda hububat tarımı yapılıp yaklaşık 9 bin ton buğday ve arpa rekoltesi gerçekleşiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BuğdayHasat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Antalya gerçek bir cennet'
'Antalya gerçek bir cennet'
Piyasalar yangın yeri! Dolar tarihi zirveyi yeniledi
Piyasalar yangın yeri! Dolar tarihi zirveyi yeniledi
Dolar 4.30 lira ile yeni tarihi rekor düzeye çıktı
Dolar 4.30 lira ile yeni tarihi rekor düzeye çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim