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Buğday ekim alanı azalıyor ama verim artıyor

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, Türkiye’de buğday ekim alanları azalırken rekoltenin ise arttığını açıkladı

Buğday ekim alanı azalıyor ama verim artıyor

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, Türkiye’de buğday ekim alanları azalırken rekoltenin ise arttığını açıkladı

25 Temmuz 2017 Salı 12:43
Buğday ekim alanı azalıyor ama verim artıyor
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GÜNGÖR , 2002’de 93 milyon dekar alanda 19.5 milyon ton buğday üretilirken, 2016’da 76 milyon dekarlık arazide 20.6 milyon ton buğday yetiştirildiğini söyledi. Türkiye buğday üretimiyle ilgili değerlendirme yapanZMO Başkanı Özden Güngör, "Buğday ülkemizin her bölgesinde her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişen bir bitkidir.Yıllık 350-1150 milimetre yağış alan her bölgede yetişen buğday gerek dünyada, gerek ülkemizde en fazla üretimi yapılan tarım ürünüdür" dedi. Buğday ekim ve verimiyle ilgili bilgi veren Özden Güngör, şunları kaydetti:

"Ülkemizde maalesef 2002- 2016 yılları arasında buğday ekim alanları yüzde 17 oranında azaldı. 2002’de 93 milyon dekar alanda 19.5 milyon ton buğday üretildi. 2016’da ise 76 milyon 719 bin dekar arazide 20.6 milyon ton buğday üretildi.Buğday ekim alanlarının azalmasına rağmen verimdeki artış dikkat çekicidir. 2002’de Türkiye’de dekar başına verim ortalaması 210 kilogramdı. 2016’da ise ülkenin dekar başına verimi 269 kilograma yükseldi. Hasat bu yıl henüz bitmedi ama bu yıl da yaklaşık 76 milyon dekar alandan yine 20 milyon ton civarında üretim tahmin ediliyor."

UYGUN TOHUM VE BİLİNÇLİ ÜRETİM

Verim artışında, ülkemize uygun geliştirilen buğday tohum çeşitlerinin etkili olduğunu kaydeden ZMO Başkanı Özden Güngör şöyle konuştu: "Ayrıca üreticilerimiz buğdayda hastalık ve zararlıya karşı başarılı ilaçlama ve mücadele yöntemlerini kullandı.Bir de çiftçilerimiz üretimde teknolojinin getirdiklerinden iyi yararlandı. Örneğin eskiden buğday serpme yöntemiyle ekilirken, şimdi mikserle üretim yapılması bile verime ciddi katkı sağladı.Tüm bunlara rağmen üreticiler maliyetin altındaki fiyatlar nedeniyle buğday üretiminden uzaklaşıyor. Buğdayda ekim alanlarının azalması gıda güvencesi ve egemenliği açısından tehlike ve riskler barındırmaktadır. Bu dikkate alınmalı ve buğday üreticisi desteklenmeli."

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Anahtar Kelimeler:
BuğdayZiraatTohum
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