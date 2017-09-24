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Budak: 6 ay kaos yaşanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, aralarında Alanya Ticeret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) da bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı tüm oda ve borsalarda yapılacak seçimlerin 2018 Nisan ayına ertelenmesi kararıyla iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirterek "Önümüzdeki 6 ay boyunca çok ciddi kaos yaşanacak" dedi

Budak: 6 ay kaos yaşanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, aralarında Alanya Ticeret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) da bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı tüm oda ve borsalarda yapılacak seçimlerin 2018 Nisan ayına ertelenmesi kararıyla iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirterek "Önümüzdeki 6 ay boyunca çok ciddi kaos yaşanacak" dedi

24 Eylül 2017 Pazar 22:28
Budak: 6 ay kaos yaşanacak
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TOBB'A bağlı tüm odalarda seçimlerin Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi, CHP'de tepkilere neden oldu. TOBB'un 5174 Sayılı kanununda belirtildiği üzere oda ve borsalarda seçimlerin 4 yılda bir ekim ve kasım aylarında yapıldığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, “Türkiye'deki 365 oda ve borsanın tamamı seçim tarihlerini aldı. 1 Ekim'den itibaren Türkiye'nin her yerinde seçimler başlayacaktı. Şimdi böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu kararıyla, bugün de resmi gazetede yayımlandığı gibi 2018 Nisan ayına erteliyorsun. Bunun bir gerekçesi var mı?" dedi. Ertelemenin tek bir gerekçesi olduğunu kaydeden Budak, “Türkiye'de hukuk devletini ayaklar altına almak. Kanun orada çok açık. Bütün odalar birbiriyle demokratik mücadelesine başlamış. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ile meclis başkanı karşı karşıya gelmiş. Ve artık seçimlere bir hafta kala çıkıp diyorsunuz ki, 'Ben yaptım oldu.' Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir hukuk devletinde, 'ben yaptım oldu' diye bir şey olmaz. Hem temayüller, hem kanun vardır" diye konuştu. 6 ay daha seçim atmosferinin devam etmesi ile huzur içerisindeki iş dünyasının içine nifak sokulduğunu belirten Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakanlar Kurulu kararı ile bunu siz yapamazsınız. Hukuk devletinde olmaz bu. Demokratik ülkede olmaz. Bundan sonra onlar bir arada olacaklar. Yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, içerideki meclis üyeleri hepsi birbirine girecek. Ve Türkiye'de önümüzdeki 6 ay boyunca çok ciddi kaos yaşanacak. Ankara Ticaret Odası seçimlerinde şaibe olduğu gerekçesi ile yapılan ertelemeyi anlarım ama 365 oda, borsada seçimleri ertelemek ne demek. Türkiye'de hiçbir şekilde sivil, STK bunlar kalmasın, sadece tek bir adamın iki dudağından çıkan her şey emir olsun istiyorsunuz. Böyle bir ülke hukuk ülkesi ve demokratik ülke değildir."
 

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan YardımcısıÇetin Osman BudakAlanya Ticeret Ve Sanayi Odası
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alanyalı 2017-09-24 23:34:52

bu memleketi chp yönetirse yandık ,nasıl zihniyet.

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