Bu tünelle 360 kilometre yarım saat sürecek

SON yüzyılın en büyük dahileri arasında gösterilen, uzay araştırma teknolojileri kuruluşu Space X ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nında kurucusu Elon Musk'ın manyetik alan ve sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşarak insan taşıyabilecek kapsül (hyperloop) projesi için ilk onay geldi.Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington-New York arası 360 kilometrelik mesafeyi 3 saatten 29 dakikaya indiren teknoloji için hükümetten ilk sözlü onayı aldıklarını söyledi. Resmi onayın alınması için hâlâ çok çalışmak gerektiğini ifade eden Musk, "Ancak bunun hızla gerçekleşeceği konusunda olumluyum" dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Musk ve diğer yetkililerle ümit vadeden görüşme gerçekleştiği söylendi ve "Hükümetimiz dönüştürücü altyapı projelerine açıktır. En büyük çözümlerin, özel sektörün mahareti ve yönlendirmesinden ge ldiğine inanıyoruz" denildi.

MUSK'UN ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ

İlk kez 2013'te açıklanan proje için kapsülün geliştirilmesi ve gereken tünellerin açılması, Musk'ın aralıkta kurduğu üçüncü şirketi Boring Company çatısında gerçekleştiriliyor.Musk, nisanda gerçekleştirdiği bir TED konuşmasında bir ay sonra test tünelini kazacak yeni şirketini şöyle tanımlamıştı:

"Stajyerleri ve yarı zamanlı çalışanları olan bir şirket. Bazı ikinci el makineler aldık. Ufak tefek şeylerle oyalanıyoruz ama iyi gelişme gösteriyor."

EN UZUN TÜNELİN İKİ KATI OLACAK

Uzmanlara göre bu denli "hırslı" bir projenin finansmanı ve federal bölgelerden, yerel otoritelerden izin alınması milyar dolarları bulacak. Zira yeni tüp-tünel, İsviçre Alplerinden geçerek dünyanın en uzun tren yolu rekorunu elinde tutan Gotthard Base Tüneli'nin iki katı uzunluğunda olacak. Yakın zamanda New York'ta açılan 3 kilometreden daha az uzunluktaki metro tünelinin maliyeti 4,5 milyar dolardı. Hatta ilke kez 1919'da sunulan söz konusu metronun halka açılması Ocak 2017'yi buldu.İlk prototipi, "ray ötesi" sistemin kurulduğu SpaceX'in California'daki genel merkezi yakınlarında insansız olarak denenen hyperloop'un saatte bin 200 kilometre ulaşması beklenirken, Musk, projenin 10 yıl süreceğini öngörüyor.