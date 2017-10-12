Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105323
ALTIN
151.795
DOLAR
3.6422
STERLİN
4.8192
EURO
4.3198
Hava kirliliği öldürüyor!
Hava kirliliği öldürüyor!
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya başladı
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya...
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
banner468

Bu kış kesinti olmayacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, havanın çok soğuk geçtiği ve günlük doğalgaz tüketiminin 260 milyon metrekübü bulduğu dönemlerde sıkıntı yaşandığını belirterek, “Tedbirlerle bu sezon doğalgazda kesintiye gidilmeyen ilk kış olacak” dedi

Bu kış kesinti olmayacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, havanın çok soğuk geçtiği ve günlük doğalgaz tüketiminin 260 milyon metrekübü bulduğu dönemlerde sıkıntı yaşandığını belirterek, “Tedbirlerle bu sezon doğalgazda kesintiye gidilmeyen ilk kış olacak” dedi

12 Ekim 2017 Perşembe 07:36
Bu kış kesinti olmayacak
banner404

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin kış aylarına girerken enerji talebi karşılamak için çalışmaları tamamladığını belirterek, “Bu kış büyük bir sıkıntı yaşamazsak, kesintisiz ilk  kışımız bu adımlarla yaşanmış olacak” dedi. 
Bu yıl sekizincisi Antalya’da düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Albayrak, Türkiye’nin depolama kapasitesiyle birlikte 2015’te 190 milyon metreküp olan günlük sisteme gaz basma kapasitesinin bu yıl sonu itibariyle 280-290 milyon metrekübe çıkacağını söyledi. 
Kış aylarında havanın çok soğuk geçtiği ve elektrik üretiminin de arttığı, günlük doğalgaz tüketiminin 260 milyon metrekübü bulduğu dönemlerde farklı kesintilere gidildiğini hatırlatan Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Konutların etkilenmemesi için genelde bu kesintiler sanayiden başlıyordu. Büyük bir sıkıntı yaşamazsak, kesintisiz ilk kışımız bu adımlarla yaşanmış olacak. Hedefimiz günlük sisteme gaz basabilme kapasitemizi 400 milyon metrekübe çıkarmak.”
 
350 milyar $’lık kömür rezervi
 
Bakan Albayrak, yılda 30-40 milyon ton kömür ithal edildiğini ve Türkiye’nin bu alandaki önceliğinin yerli üretim olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi: 
“Son 10  yılda 8 milyar tondan daha fazla yerli kömür rezervini Türkiye rezervlerinin içine kattık. Son 1.5 yılda, sadece 1.4 milyar ton yeni rezervi portföyümüze ekledik. Toplam rezerv 15.9 milyar tondan 17.3 milyar tona çıktı. Yeni keşiflerle potansiyel rezervimiz artıyor, kalite de artıyor. Bu toplam kömür rezervi  noktasında, piyasa fiyatları dalgalanıyor olsa da 15-20 dolardan hesaplasak 300-350 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Bu kadar bir varlığımız var, biz ona dokunmayalım ve ithal edelim... Bundan kesinlikle ve kesinlikle faydalanmamız lazım.” 
 
Akkuyu’da kazma yakın
 
Türkiye  Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin inşaat izni konusunda detaylı bir çalışma yürüttüğünü belirten Berat Albayrak, şu bilgileri verdi: “İnşallah, Akkuyu Nükleer  Santrali’nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023’e, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz.”
 
İlk derin deniz sondajı başlıyor
 
BAKAN Berat Albayrak, Akdeniz ve Karadeniz’de sismik arama çalışmalarının sürdüğünü ve iyi neticeler almayı umduklarını belirterek, “Bu çalışmalar çerçevesinde, Türkiye’nin ilk derin deniz sondajını kendi sondaj gemimizle Akdeniz’de bu kış veya 2018 başında yapacağız. Karadeniz’de de benzer çalışmalar noktasında olacağız” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakKesintiDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'ye finans sağlamaya devam eden Karteks Tekstil'e kayyum
FETÖ'ye finans sağlamaya devam eden Karteks Tekstil'e kayyum
34 bin liraya kadar ek ikramiye şansı
34 bin liraya kadar ek ikramiye şansı
Tek imzayla inşaat ruhsatı
Tek imzayla inşaat ruhsatı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim