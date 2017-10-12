Bu kış kesinti olmayacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin kış aylarına girerken enerji talebi karşılamak için çalışmaları tamamladığını belirterek, “Bu kış büyük bir sıkıntı yaşamazsak, kesintisiz ilk kışımız bu adımlarla yaşanmış olacak” dedi.

Bu yıl sekizincisi Antalya’da düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Albayrak, Türkiye’nin depolama kapasitesiyle birlikte 2015’te 190 milyon metreküp olan günlük sisteme gaz basma kapasitesinin bu yıl sonu itibariyle 280-290 milyon metrekübe çıkacağını söyledi.

Kış aylarında havanın çok soğuk geçtiği ve elektrik üretiminin de arttığı, günlük doğalgaz tüketiminin 260 milyon metrekübü bulduğu dönemlerde farklı kesintilere gidildiğini hatırlatan Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Konutların etkilenmemesi için genelde bu kesintiler sanayiden başlıyordu. Büyük bir sıkıntı yaşamazsak, kesintisiz ilk kışımız bu adımlarla yaşanmış olacak. Hedefimiz günlük sisteme gaz basabilme kapasitemizi 400 milyon metrekübe çıkarmak.”



350 milyar $’lık kömür rezervi



Bakan Albayrak, yılda 30-40 milyon ton kömür ithal edildiğini ve Türkiye’nin bu alandaki önceliğinin yerli üretim olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

“Son 10 yılda 8 milyar tondan daha fazla yerli kömür rezervini Türkiye rezervlerinin içine kattık. Son 1.5 yılda, sadece 1.4 milyar ton yeni rezervi portföyümüze ekledik. Toplam rezerv 15.9 milyar tondan 17.3 milyar tona çıktı. Yeni keşiflerle potansiyel rezervimiz artıyor, kalite de artıyor. Bu toplam kömür rezervi noktasında, piyasa fiyatları dalgalanıyor olsa da 15-20 dolardan hesaplasak 300-350 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Bu kadar bir varlığımız var, biz ona dokunmayalım ve ithal edelim... Bundan kesinlikle ve kesinlikle faydalanmamız lazım.”



Akkuyu’da kazma yakın



Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin inşaat izni konusunda detaylı bir çalışma yürüttüğünü belirten Berat Albayrak, şu bilgileri verdi: “İnşallah, Akkuyu Nükleer Santrali’nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023’e, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz.”



İlk derin deniz sondajı başlıyor



BAKAN Berat Albayrak, Akdeniz ve Karadeniz’de sismik arama çalışmalarının sürdüğünü ve iyi neticeler almayı umduklarını belirterek, “Bu çalışmalar çerçevesinde, Türkiye’nin ilk derin deniz sondajını kendi sondaj gemimizle Akdeniz’de bu kış veya 2018 başında yapacağız. Karadeniz’de de benzer çalışmalar noktasında olacağız” dedi.