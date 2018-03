'Bu kadar zor bir dönem görmedim'

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 7 Nisan'da yapılacak seçimleri öncesindeki son meclis toplantısı mart meclisi oldu. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer başkanlığındaki toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık dört yıllık görev süresi tamamlanan meclise hem Meclis Başkanı Özer hem de Çetin teşekkür etti. Davut Çetin, dört yıllık dönemdeki ATSO'nun projeleri, Türkiye ve Antalya'yı etkileyen olaylar, ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'ANTALYA 4.0 ÖRNEK GÖSTERİLDİ'

3 Mart'ta startı verilen 'Antalya 4.0' projesini hatırlatan Çetin, projeyle ilgili Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) raporunda 'Diğer şehirlere örnek olacak çok önemli bir adım olarak görülmelidir' diye yazıldığını söyledi. Dünyada 4.0 hedefini ilan eden şehirler, hatta ülkeler olduğunu belirten Çetin, "Avrupa'da kentler dijitalleşme projelerini 15 yıl önce başlatmış. Avrupa Birliği (AB) şimdi dijital köy projelerine destek veriyor. Tarım 4.0, ticaret 4.0, turizm 4.0 dönemi çoktan başladı. UBER ve sarı taksi çatışması bunun ilk gelişmeleridir ve bu gelişme önlenemez. Biz taksilerimizi UBER düzeyine çıkarmak zorundayız" dedi.

'ARTIK TİCARET 5.0 KONUŞULUYOR'

Artık ticaret 4.0 yerine ticaret 5.0'ın konuşulmaya başlandığını anlatan Çetin, "Bundan sonra her müşteriye özel ürün ve hizmet sunulacak. Örneğin konfeksiyon fabrikası bile terzi gibi çalışacak. Antalya'nın henüz iyi bir web sayfası yok. Oysa turizmde üç boyutlu filmlere, artırılmış gerçeklikle tanıtıma geçmeliyiz. Antalya'da örnek dijital caddeler yapmalıyız. Dijital esnaf yarışmaları, akıllı sera yarışmaları açmalıyız. Antalya 4.0 çalışmalarının sektörel gruplarla ekim ayına kadar devam etmesi ve ekim ayında Antalya yol haritasının yayınlanması yönünde karar aldık" diye konuştu.

'BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILDI'

Bu yıl programa koyulan ATSO'nun inovasyon merkezi ve business center projelerini anlatan Çetin, inovasyon merkezine 3 boyutlu yazıcı alarak ilk adımın atıldığını ve üyelerin AR-GE Müdürlüğü'nden randevuyla hizmet alabileceğini kaydetti. Bilişim ve sağlık turizminde hizmet kümeleri yani HİSER'in oluşturulduğunu da söyleyen Çetin, 30 Mart'a kadar çağrıya çıktıklarını ve sağlık sektöründe sağlık turizmi kümesini oluşturarak bakanlığa başvuru yapıldığını dile getirdi.

'DÖVİZDEKİ HAREKET KAYGI YARATTI'

Türkiye ekonomisinde ocak ayı sanayi üretimi verisinin olumlu geldiğini, fakat iç piyasada yavaşlama şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Çetin, son günlerde dövizdeki hareketin kaygı yarattığını söyledi. Çetin, "Son bir ayda dolar yüzde 4.35 civarında artmıştır ve son bir ayda dünyada doların en fazla değer kazandığı ülkeyiz. Cari açığımız ve sıcak para nedeniyle döviz kurunda dalgalanma riski vardır ve Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek de bu konuda herkesi uyarmaktadır" dedi.

'TEŞVİKLERİN AÇILMASINI TALEP ETTİK'

Ekonomi yönetiminin cari açığı azaltmak için başlattığı yerlileştirme projesine değinen Çetin, 43 ürünün ülke içinde üretimiyle 20 milyar dolarlık ithalatın azaltılmasının hedeflendiğini ve bu ürünler içinde kepek, sanayi robotu olduğunu da ifade etti. Sanayi 4.0 teşviklerinin açıklanmasını talep ettiklerini de belirten Çetin, "Şimdi bu yönde bir adım atılmaktadır. Yapay zeka gibi projelere öncelik verileceği açıklanmıştır. Elektrikli otomobil projesi de ilerlemektedir. Bunlar olumlu gelişmelerdir" dedi.

'ŞAHIS ŞİRKETLERİ AZALIYOR'

Ulusal uzlaşma ve küçük işletmelerin durumunu sürekli dile getirdiğini belirten Davut Çetin, nüfusta 5, vergide 7'nci sıradaki Antalya'nın, şirket kuruluşunda 4'üncü il olduğunu söyledi. Ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen şirket kuruluşlarının azalmadığını vurgulayan Çetin, "Şu anda faal ve askıdaki üye sayımız 43 bin 621. Bunun 16 bin 561'i, yani yüzde 38'i son dört yılda kurulmuş şirket. Restoranlar, gıda üretimi, muhasebe, reklam-fuar, eğitim, perakende ve oto alım satımında sektörün yarısından fazla şirket son dört yılda kurulmuştur. Şahıs şirketleri azalmaktadır, buna rağmen şirket kuruluşunda dördüncü sırada kalmaya devam ediyoruz. Şirket sayısında Türkiye payımız yüzde 4, fakat şirket sermayelerinde payımız yüzde 1.6 ve 7'nci sıradayız" diye konuştu.

'DENETİMLER YETERSİZ'

Çiftlikbank konusuna da değinen Çetin, Türkiye olarak dürüst tüccar, üretici ve tüketicinin yeterince korunamadığını dile getirdi. Çiftlikbank olayının hem kolay yoldan para kazanma hırsına hem de denetim sorununa işaret ettiğini söyleyen Çetin şöyle konuştu: "Sisteme yarım milyon kişi girmiş, 132 bin kişi 1 milyarın üzerinde para yatırmış. Bakanlıklarımızın denetimleri gerçekten yetersiz, odalar ise maalesef yetkisiz, dolayısıyla ticarette bir boşluk doğuyor. Odalar denetim gücüne sahip olsa Çiftlikbank olayı olmazdı. Bakanlığımız ticaretin kurallarının belirlenmesi ve dürüst ticaretin desteklenmesi için mutlaka yeniden düzenleme yapmalıdır. Sistemimizde bir boşluk olduğu açık."

'TURİZMDE REKOR KIRILACAK'

Yapısal sorunlara rağmen bu yıl turizm sezonuna çok iyi başlandığını kaydeden Çetin, üç aylık dönemde turist sayısındaki artışın yüzde 30'un üzerinde olduğunu söyledi. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunun kırılacağı ve 13-14 milyon gibi bir rakama ulaşılabileceğini belirten Çetin, konut satışlarında da Antalya'nın Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu ifade etti. Çetin, "Yabancılara satılan konut sayısı da artmaya devam etmektedir. Yabancı konut satışında Türkiye ve İstanbul'da yüzde 28, Antalya'da ise yüzde 55 artış var, böyle giderse yeniden birinci sıraya yükseleceğiz" dedi.

'ZOR BİR DÖNEMDE GÖREV YAPTIK'

ATSO'nun 32'nci başkanı olduğunu söyleyen Çetin, bu meclisin 59 ay görev yaptığını ve bu süreçte bir yerel seçim, iki genel seçim, bir referandum, 15 Temmuz ve odaya bomba atılması olaylarının yaşandığını söyledi. Her zaman ölçünün korunduğu ve birlikte çalışmayı başardıklarını anlatan Çetin, "Zor bir dönemde görev yaptığımız açık. Antalya'da bizim yaşımızda gördüğümüz en büyük krizi bu dönemde birlikte yaşadık. Terörün şiddetli döneminde, siyasi gerginliğin yüksek olduğu dönemde görev yaptık" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİM'

Suruç, Ankara, Sultanahmet, Merasim, Kızılay, Atatürk Havalimanı, Gaziantep, Beşiktaş, Kayseri ve Reina'daki patlamalar ve kayıpları hatırlatan Çetin, "Polis ve askerimize sayısız saldırı oldu ve çok sayıda şehit verdik. Tam biraz sakinleşti derken, 15 Temmuz ihaneti yaşandı, 250 kişi şehit oldu. Ondan sonra da odamız büyük bir saldırıyı, şans eseri can kaybı olmadan atlattı. Bu üzücü dönemi geride bıraktık ve zaman geçince bu felaketler, büyük travmalar unutulmaktadır. Bu dönemi birlikte yaşadık ve dilerim ki bir daha yaşamayız. Bu olayların yanında 24 Kasım 2015'te Rusya ile uçak krizi yaşadık. Turizmde 2006 yılı rakamına geri döndük, yani 10 yıl geriye gittik. Ciddi sayıda işten çıkarma yaşadık, kayıtlı istihdam 60 bine yakın azaldı. 2016'da karşılıksız çek oranı yüzde 8.2 gibi rekor bir orana çıktı. Ben bu yaşa geldim, 18 yıldan bu yana odada görevler aldım. Böyle bir dönem, bu kadar zor bir dönem görmedim" dedi.