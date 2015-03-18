Bu ihalenin değeri dudak uçuklatıyor

BAKANLAR Kurulu, IMT (entegre edilmiş mikrodalga teknolojileri) yetkilendirme (mobil telefon 4G) ihalesinde toplam asgari değeri peşin 2 milyar 298 milyon euro olarak belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Krulu kararında, Mayıs ayında yapılacak ihaleyi kazananlar, ödemeyi peşin olarak yapabilecekleri gibi, ilki peşin olmak üzere, vade farkı ile birlikte altışar aylık dönemlerde dört eşit taksitle de ödeyebilecekler.