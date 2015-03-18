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Bu ihalenin değeri dudak uçuklatıyor

Bakanlar Kurulu, IMT (entegre edilmiş mikrodalga teknolojileri) yetkilendirme (mobil telefon 4G) ihalesinde toplam asgari değeri peşin 2 milyar 298 milyon euro olarak belirledi

Bu ihalenin değeri dudak uçuklatıyor

Bakanlar Kurulu, IMT (entegre edilmiş mikrodalga teknolojileri) yetkilendirme (mobil telefon 4G) ihalesinde toplam asgari değeri peşin 2 milyar 298 milyon euro olarak belirledi

18 Mart 2015 Çarşamba 09:06
Bu ihalenin değeri dudak uçuklatıyor
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BAKANLAR Kurulu, IMT (entegre edilmiş mikrodalga teknolojileri) yetkilendirme (mobil telefon 4G) ihalesinde toplam asgari değeri peşin 2 milyar 298 milyon euro olarak belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Krulu kararında, Mayıs ayında yapılacak ihaleyi kazananlar, ödemeyi peşin olarak yapabilecekleri gibi, ilki peşin olmak üzere, vade farkı ile birlikte altışar aylık dönemlerde dört eşit taksitle de ödeyebilecekler.
4G ihalesi 800 ile 2,600 MHz frekansları arasında, farklı bant genişliklerinde 20 dilim olarak yapılacak.
Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 18.03.2015 09:21
Anahtar Kelimeler:
4G4G IhalesiIhaleMİKRODALGA
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