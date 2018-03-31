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Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,43 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,75 değer kaybederken, dolar/TL ise yatay seyretti

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,43 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,75 değer kaybederken, dolar/TL ise yatay seyretti

31 Mart 2018 Cumartesi 09:03
Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi
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HAFTALIK bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,43, altın yüzde 1,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 117.797,80, en düşük ise 113.426,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,43'lük azalışla 114.930,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,75 azalarak 168,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74 düşüşle 1.130,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 282 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 277 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 0,20 değer kaybederek 4,8790 liraya gerilerken, ABD doları ise yatay seyrederek 3,9580 lira oldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları değişim göstermezken, yatırım fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

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BorsaİstanbulBıst
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