Bu hafta parasını ona yatıran servetine servet kattı

BORSA İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,33 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,27, euro yüzde 0,90, dolar yüzde 0,76 değer kaybetti.

BORSA HAFTAYI YÜZDE 5,33 ARTIŞLA KAPATTI

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.214,08, en düşük 91.864,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,33 artışla 98.783,36 puandan tamamladı.

ALTIN DEĞER KAYBETTİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 azalışla 232,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 değer kaybıyla bin 553 lira oldu. Geçen hafta 384,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 380,00 liraya geriledi.

EURO VE DOLAR DÜŞTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,76 değer kaybederek 5,59 liraya, euro da yüzde 0,90 azalarak 6,29 liraya düştü.

BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI YÜZDE 2,07 DEĞER KAZANDI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,93, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.