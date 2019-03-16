Bu hafta parasını ona yatıran servetine servet kattı

BORSA İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,74, euro yüzde 1,27, dolar yüzde 0,24 ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kazandı.

BORSA HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.880,40, en düşük 100.651,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,74 artışla 103.304,05 puandan tamamladı.

ALTININ GRAM FİYATI 230 LİRAYA DAYANDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 artışla 229,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 değer kazancıyla bin 532 lira oldu. Geçen hafta 372 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 374 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Bu hafta euro yüzde 1,27 değer kazanarak 6,20 liraya, dolar da yüzde 0,24 artarak 5,46 liraya çıktı. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu