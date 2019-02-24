Bu hafta en çok altın kazandırdı!

Yaz bittikten sonra yükselişi yavaşlayan altın fiyatları geçen hafta yükseldi. Altın fiyatlarındaki yükseliş yerini ufak düşüşlere bıraksa çeyrek ve gram altın fiyatları yüksek seyrine devam ediyor.

Bu hafta en çok altın kazandırdı!
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BUGÜN gram altının fiyatı 227 lira, çeyrek altının fiyatı ise 371 lira seviyelerinde. Geçtiğimiz hafta, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,46, altın yüzde 1,79, dolar yüzde 1,02, euro da yüzde 1,77 değer kazandı. 

ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,79’luk artışla 227,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,74’lük kazançla bin 520 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,02’lik artışla 5,3260 liraya çıkarken, euronun satış fiyatı da yüzde 1,77’lik yükselişle 6,0430 lira oldu. Geçen hafta 6,7550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,69’luk primle 6,9370 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 değer kazanarak 5,3310 liradan alıcı buldu.

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