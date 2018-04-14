Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,66, avro/TL ise yüzde 2,10 değer kazandı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,66, avro/TL ise yüzde 2,10 değer kazandı

14 Nisan 2018 Cumartesi 23:07
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
banner404

HAFTALIK bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,47 kaybettirirken, altın yüzde 2,66 ve avro yüzde 2,10 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 115.465,00, en düşük ise 106.624,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47'lik azalışla 109.604,01 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,66 artarak 177,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,68 yükselişle 1.186,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 283,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 291,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 2,10 değer kazanarak 5,0520 liraya, ABD doları da yüzde 1,56'lık artışla 4,0970 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Altın Ve DövizGram Satış Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekleniyor
40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekleniyor
Et fiyatlarıyla ilgili Fakıbaba'dan flaş açıklama
Et fiyatlarıyla ilgili Fakıbaba'dan flaş açıklama
Jülide Sarıeroğlu açıkladı! Milyonlarca kadın çalışana müjde
Jülide Sarıeroğlu açıkladı! Milyonlarca kadın çalışana müjde

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim