Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

HAFTALIK bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,47 kaybettirirken, altın yüzde 2,66 ve avro yüzde 2,10 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 115.465,00, en düşük ise 106.624,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47'lik azalışla 109.604,01 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,66 artarak 177,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,68 yükselişle 1.186,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 283,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 291,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 2,10 değer kazanarak 5,0520 liraya, ABD doları da yüzde 1,56'lık artışla 4,0970 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,69 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.