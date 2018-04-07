Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

HAFTALIK bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,17 değer kaybederken, dolar yüzde 1,92, altın yüzde 2,25 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 115.390,50, en düşük ise 113.281,90 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,17'lik azalışla 114.737,54 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,25 artarak 172,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,21 değer kazanarak 1.155,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 277,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 283,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 1,41 değer kazanarak 4,9480 liraya, ABD doları ise yüzde 1,92'lik yükselişle 4,0340 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,31, yatırım fonları yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.