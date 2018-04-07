Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona Eriyor!
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona...
Süt içmek o hastalığa sebep oluyor
Süt içmek o hastalığa sebep...
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,17 geriledi. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,25, dolar/TL yüzde 1,92 değer kazandı

Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,17 geriledi. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,25, dolar/TL yüzde 1,92 değer kazandı

07 Nisan 2018 Cumartesi 22:52
Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
banner404

HAFTALIK bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,17 değer kaybederken, dolar yüzde 1,92, altın yüzde 2,25 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 115.390,50, en düşük ise 113.281,90 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,17'lik azalışla 114.737,54 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,25 artarak 172,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,21 değer kazanarak 1.155,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 277,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 283,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 1,41 değer kazanarak 4,9480 liraya, ABD doları ise yüzde 1,92'lik yükselişle 4,0340 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,31, yatırım fonları yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AltınDövizBorsaİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz
Komşuya akın akın kumara
Komşuya akın akın kumara
5 günde binlerce kişi oraya hücum etti! Artık belge gerekmeyecek
5 günde binlerce kişi oraya hücum etti! Artık belge gerekmeyecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim