Bu habere dikkat! Tapuda yeni dönem

TAPU kanununda yapılan 28 maddelik değişiklikle kentsel dönüşümden 2B arazilerine, tapudan İmar Barışı’na kadar vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri çözecek birçok adım atıldı. Kanunda tapu işlemlerine yönelik yapılan değişikliklerle uygulamaya büyük kolaylıklar getirildi. Yeni düzenlemeye göre, gayrimenkul alım satımında, tarafların aynı yerde bulunmasına gerek kalmadı.

GURBETÇİYE YARAR



Bu düzenleme en çok yurtdışından alım yapacak gurbetçi vatandaşlar ile yabancı ülke vatandaşlarına kolaylık sağlayacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşların tapu alabilmeleri için aynı yurtdışı temsilciliğinde veya aynı tapu müdürlüğünde bulunmaları şartı vardı. Artık taraflar, farklı yerlerdeki görevliler huzurunda iradelerini beyan ettiklerinde, sözleşmelerini tamamlayabilecekler.



FOTOĞRAF İSTENMİYOR



Bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla fotoğraflı tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması işlemi yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmadan talepleri karşılanacak.



HATALI BLOK DÜZELTECEK



Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla da düzenleme yapıldı. Uygulamada, hatalı bağımsız bölümlerin malikleri bu hatanın giderilmesi için bağımsız bölümlerin trampası veya satışını yapmak zorunda kalıyordu. Yine blok numarasında yapılan düzeltme işlemlerinde oybirliğinin aranması çoğu zaman karar alınmasını imkânsız hale getiriyordu.



TEKNİK RAPOR



Artık hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu tarafından hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak. Bağımsız bölüm sahipleri ise teknik raporu tapu müdürlüğüne sunacak.



HİSSE HATASINA SON



Tapu sicili uygulamasında, geçmişten bu yana adeta kangrene dönüşen ve vatandaşın mağduriyetine sebep olan hisse hatalarının düzeltilmesi için yeni bir usul geliştirildi ve düzeltme süreci etkin hale getirildi. Yeni düzenlemeyle, tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilebilmesi için konunun ilgililerine tebligat yapılacak. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde düzeltme işlemi yapılacak. Bu süre içinde muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce hatalı kayıt resen düzeltilecek.