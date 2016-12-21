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Bu gece yarısı sona eriyor!

Esnaf ve KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık faizsiz krediye yoğun ilgi var

Bu gece yarısı sona eriyor!

Esnaf ve KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık faizsiz krediye yoğun ilgi var

21 Aralık 2016 Çarşamba 08:49
Bu gece yarısı sona eriyor!
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ON binlerce kişi KOSGEB müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturdu, işlemler yavaş ilerliyor. Bugün gece yarısı sonra erecek başvuru süresinin uzatılması şart
'EKONOMİYİ CANLANDIRIR'
Suriye ve Irak'ta yaşananlar, döviz kurundaki artış ve bombalı terör saldırıları nedeniyle ekonomide bir yavaşlama olduğuna dikkat çeken Bendevi Palandöken, şunları söyledi: "Bu sebeple esnaflarımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın bu avantajlı krediden faydalanabilmen adma hem sürenin uzatılması hem de kredi verüecek olan esnaf sayısmm (şu anda 15 bin) artırılması ekonomiye hareketlilik ve canhlık kazandırır." 
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yani kısa adıyla KOSGEB aracüığıyla esnafa 50 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi için başvurular 19 Aralık'ta başlamıştı, bugün saat 23.59'da sona erecek. Zor günler geçiren esnaf, cansuyu niteliğindeki krediye büyük ügi gösterdi. 81 ilin tamamında bulunan KOSGEB müdürlükleri bu yüzden yoğunluk yaşıyor. İşlemler ise yavaş.
SİSTEM BAZEN TIKANIYOR
Faizsiz krediyi alabilmek için öncelikle KOSGEB sistemine kayıt yaptırıp 'sifirfaiz.kosgeb.gov.tr' internet adresinden başvuru yapmak gerekiyor. Ancak internet sitesi yoğunluk nedeniyle zaman zaman hata veriyor. Bu gece yarısı sona erecek başvuruların tüm talebi karşüama ihtimali yok. Bir başka ifadeyle mağduriyet yaşanmaması için başvuru süresinin biraz daha uzatılması gerekiyor. Talepler de bu yönde.
'CUMA'YA KADAR UZASIN'
Esnaftan da bu yönde talepler geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Oda ve birliklerde evrak temini için uzun kuyruklar oluştu. Kredi için beklediğimizden fazla bir talep var. Bu yoğunluk karşısında yeteri kadar başvurunun yapüabilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adma süre mutlaka 23 Aralık Cuma gününe kadar uzatılmalı" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
KOBİ
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