Bu fırsatı kaçırmayın! Yarı fiyatına telefon, tablet ve bilgisayarlar

İSTANBUL'DA bulunan iki havalimanında dış hatlar bölümünde unutulan eşyaların ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. İhaleyi alan Alican Korkmaz, unutulan eşyaları bugün öğlen saatlerinde satışa çıkaracaklarını söyledi.
AVCILAR ÇAĞATAY İŞ MERKEZİ'NDE SATILACAK
Avcılar Çağatay İş Merkezi'nde satılacak binlerce son model android ve iOS cep telefonları, laptop, tablet, bilgisayar, fotoğraf makinası, bebek arabaları, bebek araç koltukları, marka güneş gözlükleri, orjinal parfümler gibi on binlerce ürün yarı fiyatına satışa çıkıyor.
Satışı gerçekleştiren Alican Kormaz, "Bugün satışa çıkaracağımız ürünler piyasanın yarı fiyatından da çok düşüğüne alıcılarını bekliyor. Vatandaşların ucuzluktan yararlanmasını diliyoruz" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.