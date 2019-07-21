Bu dondurmanın kilosu 2 bin 500 TL

Göztepe'de bulunan bir dondurmacıda, alışık olduğunuz tatların yanı sıra müşterilerin beğenisine sunulan özel bir dondurma yer alıyor. Özel dondurmanın içinde koyun sütü, şeker yerine anzer balı kullanılıyor. Fiyatı yükselten malzeme ise İran safranı. Dondurmanın kilosu 2 bin 500 TL'ye satılıyor.

"Elde ettiğimiz kârı direkt hayır kurumlarına bağışlıyoruz"

Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu hazırladığı bu özel dondurmaya ilginin olduğunu belirterek, "Görmüş olduğunuz dondurmayı koyun sütüyle yapıyoruz. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Tamamen Anzer balıyla yapıyoruz ve İran safranıyla servise hazır hale getiriyoruz. Bu dondurma spesifik bir dondurma. Topu 100 lira. Biraz pahalı. Bunu ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık." dedi. Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz kârı da, kâr amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabii ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 15:16