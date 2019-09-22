Bu bitki yeni gelir kapısı oldu! Sıfır kalorili şeker...

ÇAYCUMA Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni Ulaş Kınıcı, tarımı geliştirmek ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için iki yıl önce 16 üyeyle Çaycuma Süs Üreticileri Birliği'ni kurdu. Kısa sürede 50’yi aşkın üye sayısını yakalayan birlik, tarım yapılmayan boş arazilerde karpuz, kabak, lale soğanı, soğan, sarımsak üretmeye başladı. Üretilen ürünler, pazarlarda ve sosyal medyada satışa sunuldu.

Birlik, köylüler için alternatif tarım araştırmalarında bulundu. Bunun üzerine, Zonguldak Valiliği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü desteğiyle kiraladıkları bir dönümlük araziye anavatanı Güney Amerika, Arjantin ve Çin olan sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisi ekildi. İki ayda hasat edileceği büyüklüğüyle ulaşan ‘şeker otu’ olarak da bilinen stevia bitkisi, ilk denemede birlik yöneticilerinin yüzünü güldürdü. Talebi karşılamakta güçlük çeken birlik, yetiştirdiği stevia bitkisini henüz tarladayken birçok ülkeye ihracat yapan bir firmaya sattı. İlçe köylerinden çok sayıda tarımla uğraşan köylüler de tarlaya gelerek bitkiyi incelemeye başladı.