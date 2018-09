BŞB'ye 'Sözleşme' çağrısı

- Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN civar mahallelerinin kanayan yarası olan ulaşım sorunu için geçtiğimiz hafta somut bir adım atılmış ve yaklaşık 1 yıldır sağlanamayan uzlaşının temelleri Antalya’da atılmıştı. Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da refakati ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret ederek konuyu birebir anlatmıştı. Toplantıda sağlanan uzlaşının ardından Mahmutlar ve Kargıcak'ın Alanya bağlanması kararı alınmış, alınan kararın Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlayacağı sözleşmelerin imzalanması ile hayata geçirileceği bildirilmişti.

‘ARTIK TOP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE’

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, ulaşım krizinin çözülmesine ramak kaldığını belirterek, şu günlerde sözleşmelerin geciktirilmeden hazırlanması ve imzalanması gerektiğine vurgu yaptı. Bacak “Mahmutlar, Kargıcak ve Alanya hatlarının birleşmesi için mahalle muhtarları ile birlikte elimizden geldiğince mücadele ettik. Aylardır dile getiriyoruz. Alanya’nın en güzel hizmetleri alması ve yaşanan mağduriyetin bir an evvel son bulması için elimizden gelenin fazlasını yaptık. Belediye başkanımız, muhtarlarımız, kooperatif başkanlarımız, hep birlikte mücadelemizi verdik. Bu noktada AK Parti Alanya İlçe Başkanı Toklu’ya teşekkürlerimi iletiyorum. Zira elini taşın altına koyarak bizlere eşlik etti. Cumartesi günü kooperatif başkanları ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda uzlaşı sağlandı ve iş sadece atılacak imzalara kaldı. Şimdilik sözleşmeyi bekliyoruz. Artık bundan sonrasında olabilecek sıkıntılara hiç kimse laf etmesin. 1 yıldır uğraşıyorum, bundan sonra kendi bilecekleri bir şeydir. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çağrımdır. Sözleşme bir an evvel hazırlanmalı ve uzlaşı sağlanmışken bürokratik sürecin tamamlanarak hizmetin vatandaşla buluşturulması gerekmektedir. Okullar açıldı, araçlar yetersiz kalıyor. Acilen Mahmutlar ve Kargıcak hattında sonuca varılmalıdır. Biz elimizden geleni yaptık ve artık topu Büyükşehir Belediyesi’ne bıraktık” ifadelerini kullandı.

‘MAHMUTLAR SAKİNLERİ ÇOK MUTLU’

Mahmutlar halkının ulaşım sorununu her fırsatta dile getiren Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top da, sözleşmelerin bir an evvel hazırlanması noktasında çağrıda bulunarak “Uzun zamandır vermiş olduğumuz mücadelede mutlu sona varmak üzereyiz. İlgili kişiler sesimizi duydu ve somut adımlar atıldı. Uzlaşı sağlandı. Artık top tamamen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde. Mahmutlar sakinleri çok mutlu ve atılan adımların, alınan kararların ne zaman uygulamaya konulacağını soruyor. Merakla bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bir an evvel sözleşmeleri hazırlamalı ve imzalar atılmalıdır" şeklinde konuştu.