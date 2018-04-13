BŞB'den yevmiyeye zam

İŞÇİ yevmiyelerine ilk yıl için günlük 16 lira, ikinci yıl için enflasyon oranında zam yapıldı. Başkan Menderes Türel, “30 Büyükşehir Belediyesi arasında işçisine en yüksek ücreti ödeyen Antalya Büyükşehir Belediyesidir. Helali hoş olsun" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin yevmiyelerine ilk yıl için günlük 16 lira, ikinci yıl içinse enflasyon oranında zam yapıldı. Sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 11'lik artış sağlandı. 464 kadrolu işçiyi kapsayan anlaşma için imza töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil, belediye bürokratları ve çalışanları katıldı. Törende çalışanlarına emekleri için teşekkür eden Başkan Türel, şöyle konuştu:

“Birçoğunuzla yıllardır artık aile olduk, birlikte çalışıyoruz. Bizi tanıyorsunuz, bizim prensibimizi biliyorsunuz. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü bugüne kadar vermedik, vermeyiz. Ve bir söz verdiysek de Allah'ın izniyle mutlaka gerçekleştiririz. Bu nedenle; birileri gibi hesap-kitap yapmadan, Belediyemizin bütçesiyle karşılanamayacak bir sözleşmeyi imzalamayı bizden beklemesin. Paramız bitti işçinin maaşını geç ödeyelim, ikramiyelerini ödemeyelim diyemeyiz. Bizden önceki dönem de maalesef bunları yaşadınız. Maaşları ödenmediği için evine ekmek götüremeyen işçiler belediyenin önünde grev yapmıştı. Belediyenin nasıl yönetileceğini bilmeyenler maalesef o dönemde işçisine ne maaş ödeyebildi ne de bu kente hizmet edebildi."

EN YÜKSEK ÜCRETİ BİZ ÖDÜYORUZ

30 büyükşehir belediyesi arasında işçisine en yüksek ücreti ödeyen belediye olduklarını vurgulayan Başkan Türel, şunları aktardı:

“Diğer büyükşehir belediyelerinde ortalama yevmiye 100, en yüksek yevmiye 140-150 TL civarındayken bizim ortalama yevmiyemiz 151 TL, en yüksek yevmiyemiz de 240 TL idi. Yapmış olduğumuz sözleşmelerde işçinin hakkı ve alacağı en iyi şekilde ödenmeye çalışıyorken belediyenin bütçe kaynakları da en iyi şekilde gözetiyoruz. Birçok büyükşehir belediyesine göre işçilerimize ödediğimiz ücretler, hesap ortada, Halep oradaysa Arşın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, yüzde 50 daha fazla. Hatta bazı büyükşehir belediyesindeki işçi ücretlerinin iki katını geçtiğimiz noktalar var. Sadece çıplak yevmiyede değil, diğer sosyal yardımlar ve ek ödemelerde de en yüksek ücreti ödeyen belediye yine şükürler olsun Antalya Büyükşehir Belediyesidir. Alnınızın teriyle aldığınız her kuruş sizlerin hakkıdır. Ananızın ak sütü gibi helal olsun."

ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM

Başkan Türel sözleşme ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu toplu iş sözleşmesi ile işçilerimizin ücretlerine ilk yıl seyyanen günlük 16 TL zam yapıyoruz. Birinci yıl için diğer sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 11 oranında artış söz konusu. Sözleşmenin ikinci yılında da hem ücretlere hem de sosyal yardımlara yine bir yıllık enflasyon oranında zam yapacağız." Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sözleşme ile elde edilen rakamların enflasyonun ve Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.