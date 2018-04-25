BŞB Alanya kırsalında yol genişletme çalışması yapıyor

YOL genişletme, bakım onarım, asfalta hazırlama ve sıcak asfalt çalışmaları devam ederken, kırsal alan ekipleri şimdi de Dim Vadisi’nde bulunan Uzunöz Mahallesi’nin 5 kilometrelik yolunda genişletme çalışmalarına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı kırsal alan ekipleri, kepçe, greyder ve kırıcılarla Uzunöz Mahallesi yolunda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Genişletme çalışmalarının ardından yolda stabilize ve asfalta hazırlık çalışmaları yapılacak. Alanya’daki asfalt programı kapsamında yol asfaltlanacak. Yolun standardının yükselmesiyle birlikte Uzuöz Mahallesi sakinleri ve bölgeye giden turistler daha konforlu bir yoldan seyahat etme imkanı bulacak.