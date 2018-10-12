Brunson kararı sonrası dolarda son durum

593 günlük hapsin ardından iki buçuk aydır ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson için karar verildi. Brunson 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı süre göz önüne alınan Brunson serbest bırakıldı.

Dolar/TL güne, Türkiye'de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceği bekleniyor. Brunson kararı öncesi 5.84 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, adli kontrol talebinin kaldırılması kararı sonrası 5. 90 seviyesini test etti.

TL bu hafta dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinden de daha iyi performans gösteriyor. Geçen hafta 6.20'li seviyelerden tamamlayan dolar/TL hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Bankacılar küresel piyasalarda sert satış baskısının da yaşandığı bu hafta dolar/TL'deki düşüş sürecini Türkiye-ABD arasındaki gerginliğin azalabileceği beklentilerine bağladılar.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 16:45